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- Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 27.11.2021 - 10:43
- Güncelleme : 27.11.2021 - 11:02
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Yine saldırı hazırlığına geçen PKK'lılara, kahraman komandolar engel oldu.
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun başarıyla tamamlandığını bildirdi.