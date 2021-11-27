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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 27.11.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 11:02
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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Mehmetçik, teröre ve teröriste geçit vermiyor...

    Yine saldırı hazırlığına geçen PKK'lılara, kahraman komandolar engel oldu.

    4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun başarıyla tamamlandığını bildirdi.

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