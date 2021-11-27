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Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.