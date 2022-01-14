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14 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında bugün 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıkarken, 167 kişi de yaşamını yitirdi.
- AA & Ensonhaber
- 14.01.2022 - 19:52
- Güncelleme : 14.01.2022 - 20:01
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 67 BİN 857
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıkarken, 167 kişi ise hayatını kaybetti.
"TURKOVAC'I BEKLEYENLER, AŞILARINI YAPTIRABİLİRLER"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Bilindiği gibi, Turkovac’ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac’ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac’ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler."