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    14 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıkarken, 167 kişi de yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.01.2022 - 19:52
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 20:01
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    14 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 67 BİN 857

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıkarken, 167 kişi ise hayatını kaybetti.

    "TURKOVAC'I BEKLEYENLER, AŞILARINI YAPTIRABİLİRLER"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Bilindiği gibi, Turkovac’ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac’ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac’ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler."

    14 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1


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