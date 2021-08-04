4 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 4 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

4 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 4 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "4 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 4 Ağustos 2021 vaka sayısı..

Koronavirüs salgını ile mücadelenin hız kesmeden devam ettiği Türkiye'de aşılamanın hızlanması ile birlikte normalleşme sürecinin 3. etabına geçildi.

Virüsün yayılmasını engellemek için alınan yasak kararlarının birçoğunun kaldırılmasıyla rehavete kapılan vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerini unuttu.

Hareketliliğin artması nedeniyle vaka sayıları yeniden 20 binli rakamlara ulaştı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak yayınlanan koronavirüs tablosunu merak etmeye başladı.

Peki, 4 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı...

4 AĞUSTOS 2021 VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, 26 bin 822 yeni vaka tespit edilirken, 122 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Koca açıklamasında, ''Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun.'' dedi.