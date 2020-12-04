4 Aralık Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de bugün koronavirüs salgınında 193 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Koca'nın açıkladığı tabloya göre bugün 6 bin 903 yeni hasta daha tespit edildi.

Son 24 saatte pozitif vaka sayısı ise 32 bin 736 oldu.

Tedavi altındaki 4 bin 811 kişi iyileşirken 193 kişi vefat etti.

"AĞIR HASTA SAYISI DA AKTİF HASTA SAYISI DA ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun." notuyla yaptı.