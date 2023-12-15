ensonhaber.com

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Aralık’ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütü PKK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın koruması olduğunu açıkladı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği bilinmeyen PKK mensubunun, DNA testi sonucunda Herekol Hezex kod adlı Yunus Aras olduğunun belirlendiği bilgisi paylaşıldı.

PKK elebaşı Karayılan'ın korumasının üstü çizildi

Bakan Yerlikaya, teröristin, Karayılan’ın korumalığını yaptığının belirlendiğini ifade etti.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, teröristin 4 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 15 güvenlik görevlisinin de yaralandığı 4 eyleme katıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya ayrıca, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.” ifadesini kullandı.

"Irak'ın kuzeyinde Murat Karayılan'ın korumalığını yaptı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Son terörist etkisiz hale getirilince kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt Mahallesi kırsalında takibe alınan 2 BTÖ mensubu terörist, 4 Aralık’ta Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenemeyen BTÖ Mensubunun DNA testinde Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu belirlendi. Bu teröristin 2019 yılında Irak’ın kuzeyinde BTÖ'nün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın korumalığını yaptığı da belirlendi.