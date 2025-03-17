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Haber Merkezi

Suçlulara göz açtırılmıyor.

Bu kapsamda da yeni bir operasyon daha yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 79 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL, ANKARA, ADANA VE VAN'DA OPERASYON

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da B.G.’nin (yurt dışında tutuklu) Ankara’da A.A.’nın, Adana’da A.S.’nin, Van’da O.Y.’nin elebaşılığını yaptığı 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda; A.A., A.S. ve O.Y. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyelerinin yakalandığını duyurdu.

"SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

"Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" diyen Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Ankara, Adana ve Van’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Yasa Dışı Kumar Oynatmak, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Suç Üstlenme, Uyuşturucu Madde Ticareti , Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 2 adet el bombası ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.