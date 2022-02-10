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    4. doz BioNTech aşısı için randevular açıldı

    3. doz BioNTech aşısı üzerinden 3 ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı.
    • AA
    • 10.02.2022 - 15:55
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    4. doz BioNTech aşısı için randevular açıldı

    Daha önce çift doz BioNTech aşısı olanlar için 3. doz randevuları kasım ayında başlamıştı.

    Bu kapsamda, 3. doz aşısı üzerinden 3 ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı.

    RANDEVULAR, YİNE MHRS'DEN ALINACAK

    Dördüncü doz BioNTech aşısı olmak isteyenlerin, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alması gerekiyor.

    Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son Temaslı Takibi Rehberi'ne göre, son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olmuş kişiler bir vakayla temaslı olmaları durumunda karantinaya alınmıyor.

    4. doz BioNTech aşısı için randevular açıldı #1


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