4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları başladı.

İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenleniyor.

"Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta, 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele edecek.

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek

Organizasyonun resmi açılış töreni, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Açılış programı 19.00 ile 21.00 saatleri arasında düzenlenecek.

4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökpar-kökbörü, geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk müsabakaları gerçekleştirilecek.

4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te başladı

Kültürel etkinlikler de düzenlenecek

Organizasyon, spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Oyunlar için hazırlanan alanda, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ile uygulamalı atölyelerde vatandaşlar, kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşayabilecek.

Gastronomi bölümünde evrensel tatları deneyimleyecek misafirler, İznik Köylü Pazarı'ndan alışveriş yapabilecek. Katılımcılara yöresel ikramlarda da bulunulacak.

Dolu dolu zaman geçirilecek

Binicilik, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, çocuk obası sanat atölyeleri, izcilik ve hippoterapi (Atlı terapi) alanlarında özellikle çocuklar, eğlenceli anlar yaşayarak dolu dolu zaman geçirecek.

Sahne bölümünde ise evrensel müzikler ve halk dansları gösterisi ile Zara'nın vereceği konser, misafirlerin keyifli anlar yaşamasını sağlayacak.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibi Türk Yıldızları da katılımcılara heyecan dolu bir gösteri sunacak.

Kültürel ve tarihi miras korunuyor

Dünya Göçebe Oyunları'yla dünyanın kültürel ve tarihi mirasının korunması sağlanacak.

Atlı oyunlardan ulusal güreşlere, okçuluktan gastronomiye, geleneksel sanatlardan sahne sanatlarına, çocuk oyun alanlarından etno pazara kadar farklı etkinliklerin yapılacağı 4. Dünya Göçebe Oyunları, dünyanın dört bir yanından halkların kültürel ve tarihi mirasını korumayı, kültürler arası iletişimi, dostluk ve uyumu güçlendirmeyi hedefliyor.

102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağı etkinlik aynı zamanda Türkiye'nin kültürel diplomasisinin güçlenmesine, İznik'in daha iyi tanınmasına ve dünya çapında hak ettiği şöhreti kazanmasına da katkı verecek.





"Türk Yıldızları" gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında düzenlenen organizasyonun ilk gününde, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibi Türk Yıldızları uçuş gerçekleştirdi.

İznik Gölü üzerindeki gösteriyi alandaki vatandaşlar ilgi ve heyecanla takip etti.

4. Dünya Göçebe Oyunları ilgi görüyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'na yerli ve yabancı çok sayıda kişi ilgi gösteriyor.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Geleneksel kıyafetler sergileniyor

Özellikle Türk devletlerinden çok sayıda sporcu ve izleyici, geleneksel kıyafetleriyle müsabakaları izliyor.

Etkinliğin ilk gününde kökbörü (kökpar) ve atlı okçuluk oyunları yoğun ilgi gördü. Müsabakalar için hazırlanan alandaki tribünleri dolduran yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi oyunları takip etti.

Bekiroğlu: Çok büyük bir organizasyon içerisindeyiz

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, AA muhabirine, müsabakaların sabah saatlerinde başladığını söyledi.

Katılımın yoğun olduğunu belirten Bekiroğlu, "Geleneği, geleceğe taşıma adına Türk milleti olarak da yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bugün de bunu burada bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

"Geleneksel spor dallarına verilen önemi gösteriyor"

Bekiroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Türkiye'de organize edilen bu tür organizasyonların geleneksel spor dallarına verilen önemin göstergesi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün katılan bütün ülkelerden olumlu mesajlar, olumlu görüşler alıyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Gerçekten çok büyük bir organizasyon içerisindeyiz. Atlı okçuluk müsabakalarımız yapılıyor. 25'in üzerinde ülkeden sporcu burada yarışmaya katılıyor. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu olarak 33 sporcumuzla ülkemizi temsil edeceğiz. İnşallah güzel sonuçlar bekliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Her şeyden öte, kültürümüzü yansıtmanın çok büyük bir anlam ifade ettiği bu organizasyon büyük bir coşkuyla devam ediyor."





Oyunları izlemek için yöresel kıyafetiyle Endonezya'dan geldi

Endonezya'dan oyunları izlemek için gelen Dhanisa Restya, yöresel kıyafetiyle dikkat çekti.

İznik'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Restya, "Burada çok farklı kültürlerden insanlar var. Türkiye'ye daha önce de gelmiştim. Bugün okçuluk yarışmalarını izledim. Arkadaşım da burada yarışacak. Oyunları çok beğendim. Geleneksel kıyafetlerimle buraya geldim. İnsanlar çok ilgi gösterdi, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sivas'tan gelen Bilal Demir, geçmişi geleceğe taşımak adına önemli bir organizasyon düzenlendiğini belirtti.

"Bu işi severek yapıyoruz"

Kendisinin de atlı spor oyuncusu olduğunu aktaran Demir, "Giyim kuşamımızla bu işi severek yapıyoruz. Gençler, çocuklar gördüğü zaman severek bakıyor." diye konuştu.

Zehra Vural da oyunları çok beğendiğini anlatarak, "Çok büyük bir etkinlik ve büyük bir atmosfer. Kendim de yarışacağım. Böyle bir yarışmaya katıldığım için gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.