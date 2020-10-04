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    4 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 1429 kişi daha koronavirüs hastalığına yakalandı. 57 kişi vefat etti.
    • AA
    • 04.10.2020 - 19:20
    • Güncelleme : 04.10.2020 - 19:20
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    4 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

    Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 1429 kişi daha koroanvirüs hastalığına yakalandı.

    Tedavi altındaki 1182 kişi sağlığına kavşurken 57 kişi vefat etti.

    "BİRLİKTE OLURSAK KAZANAN BİZ OLURUZ"

    Bakan Koca tabloyu, "Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz." ifadeleriyle paylaştı

    4 Ekim Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

     

    AYRINTILAR GELECEK..

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