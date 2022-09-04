4 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

4 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri "4 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor... Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi geldi.

6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam beklendiği bildirildi.

İşte, 4 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 18.67 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.49 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,02 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18.66 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24.47 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,47 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 18.77 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.6 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,14 TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 18.79 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.58 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.34 TL