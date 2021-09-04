4 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 20 bin 33 yeni vaka tespit edilirken, 278 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 20 BİN 33

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 97 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 49 milyon 376 bin 328, 2. doz uygulanan aşı miktarı 38 milyon 141 bin 442, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 8 milyon 900 bin 354 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 96 milyon 761 bin 208.

BAKAN KOCA: AŞIDA VE TEDBİRDE AYNI KARARLILIK OLMALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni vaka sayımız 20.033. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylülde, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 Milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı!"