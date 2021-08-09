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- 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan şüpheliler yakayı ele verdi.
- AA
- 09.08.2021 - 12:57
- Güncelleme : 09.08.2021 - 13:30
Güvenlik güçleri, sınırdan yasa dışı geçiş yapmaya çalışanlara göz açtırmıyor.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi sınırda yakalandı.
4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Enez ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan E.Y, A.S, T.T ve F.T gözaltına alındı.
FETÖ ŞÜPHELİSİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Araştırmada bu kişilerin FETÖ şüphelisi oldukları tespit edildi. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.