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İstanbul'da yaşayan ve mimar olduğu öğrenilen Ece Gürel, tüm Türkiye'yi korkuttu.

İstanbul'da Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel için tüm ekipler seferber oldu.

36 yaşındaki mimarı bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.

Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde bulundu.

EKİPLER TARAFINDAN UYANDIRILDI

Genç kadın bulunduğunda uyur vaziyeteydi. Çalıların arasında bulunan Güler'i arama kurtarma ekipleri uyandırdı.

72 saat dolduğu için vücudu tamamen buz kesen Güler, ısındıktan 6 dakika sonra tepki vermeye başladığı belirtildi.

"TOPRAK ÜZERİNDE YATIYORDU"

Güler, telefonu ve montunu bıraktığı bölgeden 6 kilometre ileride bulundu. Çevik Kuvvet ve UMKE ekipleri kadını bulduğunda, toprak üzerinde yatar vaziyetteydi.

"VÜCUDU ISINDIKTAN 6 DAKİKA SONRA SES VERDİ"

Sağlık durumunu takip etmek için hastaneye gelen Ece Gürel’i bulan arama kurtarma ekibi Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü ü Turan Altun, yaşananları anlattı.

Altun, “İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu" dedi.

MAG-AME gönüllüsü Turan Altun, şöyle dedi:

İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Sinirleri kendinde olduğunu hissettik, bağırması da bunun göstergesiydi. Daha çok mutlu olduk. Normal yola kadar 2 kilometre taşıdık.

"BULUNDU DİYE BAĞIRDIM"

Akşam saat 21.00 sıralarında alana gelerek aramalara katıldığını belirten Altun, şunları söyledi: