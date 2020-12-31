4 günlük yasak öncesi İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Yeni yıla ve 80 saatlik yasağa saatler kala İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.

Felaketlerle dolu 2020 yılını geride bırakmaya saatler kaldı.

Yeni yılı 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla karşılayacağız.

Uzun süreli kısıtlamaya bir de yılbaşı alışverişi eklenince gün boyu yurdun büyük bölümünde yoğunluk yaşandı.

YASAĞA SAATLER KALA YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

21.00'de başlayacak kısıtlama öncesinde ise bazı merkezlerdeki yoğunluk devam ediyor.

Onlardan biri de İstiklal Caddesi ve taksim Meydanı.

İstanbullular kısıtlama öncesi yılbaşı hazırlıklarını son saatlerde halletmek için İstiklal Caddesi'nde yoğunluğa neden oldu.

2021 yılına saatler kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor.

İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi VİDEO