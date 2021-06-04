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- 4 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?
4 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?
Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 4 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...
- Haber Merkezi
- 04.06.2021 - 10:15
- Güncelleme : 04.06.2021 - 10:17
Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.
Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.
Peki, 4 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Haziran'da yaşananlar...
OLAYLAR
- M.Ö. 781 - Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti.
- 1783 - Montgolfier Kardeşler, sıcak hava balonlarını halka tanıttılar ve ilk uçuşu gerçekleştirdiler.
- 1844 - Almanya'da Silezya bölgesinde dokumacılar ayaklandı.
- 1876 - 30 Mayıs 1876 Darbesi ile tahttan indirilen Osmanlı Padişahı Abdülaziz, gözaltında bulundurulduğu Feriye Sarayları'nda bilekleri kesilmiş olarak ölü bulundu. Doktorlar tarafından intihar ettiğine karar verilmişse de, yaygın kanı öldürüldüğü yönündedir.
- 1878 - Kıbrıs’ın idaresinin geçici olarak Birleşik Krallık'a bırakıldığı "Kıbrıs Antlaşması" imzalandı. 16 Ağustos 1960 tarihine kadar sürecek olan ve Britanya Kıbrısı olarak adlandırılan idare kuruldu.
- 1917 - Pulitzer Ödülleri ilk kez verilmeye başlandı.
- 1930 - Türk Tarih Kurumu'nun temelini oluşturan Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip, 16 kişiden oluşuyordu. Heyet Başkanlığına Tevfik Bey (Bıyıklıoğlu) seçildi.
- 1932 - Türkiye'deki yabancıların kamu işlerinde çalışması yasaklandı.
- 1936 - Fransa'da seçimleri sol kazandı. Halk Cephesi ittifakının lideri sosyalist Léon Blum Başbakan oldu.
- 1937 - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
- 1940 - II. Dünya Savaşı: Alman güçleri Paris'e girdi. Şehri, ancak 10 gün sonra (14 Haziran 1940) tam olarak kontrol altına alabileceklerdir.
- 1944 - II. Dünya Savaşı: Roma, Müttefikler'in eline geçti ve Mihver Devletleri'nin kaybettiği ilk başkent oldu.
- 1944 - II. Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri, ticaret gemisi biçimine sokularak Boğazlar'dan geçiyordu. Birleşik Krallık bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti.
- 1946 - Juan Peron, Arjantin Cumhurbaşkanı oldu.
- 1961 - ABD Başkanı John F. Kennedy ile SSCB Devlet Başkanı Nikita Kruşçev, Viyana'da bir araya geldi.
- 1970 - "Altın Portakal" Sinema Ödülünü, baş rolünü Yılmaz Güney'in oynadığı Bir Çirkin Adam filmi kazandı.
- 1970 - Manisa'da aşırı sağcılar mini etekli kızlarla uzun saçlı ve favorili erkeklere saldırdı.
- 1972 - California Üniversitesi profesörlerinden siyah eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti. Jürinin bütün üyeleri beyazdı.
- 1973 - ATM'nin (Bankamatik) patenti alındı.
- 1973 - Yavuz Zırhlısı, Gölcük'te yapılan törenle Donanma'dan çıkarıldı.
- 1974 - Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da İdi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
- 1979 - 105 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Olayları sanığı 885 kişinin davası başladı.
- 1981 - Millî Güvenlik Konseyi'nin ölüm cezasını onayladığı sağ eylemci Cevat Karakaş idam edildi.
- 1986 - İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde bir kız öğrenci, Ramazan günü okula askılı elbiseyle geldiği gerekçesi ile, polis tarafından dövüldü.
- 1989 - Polonya'da ilk serbest seçimler yapıldı. Seçimleri Dayanışma Sendikası kazandı.
- 1989 - Tiananmen Meydanı Olayları: 15 Nisan'dan beri süregelen Pekin'deki Tiananmen Meydanı'ndaki rejim aleyhtarı göstericilere, Çin Halk Kurtuluş Ordusu müdahale etti. Çok sayıda gösterici katledildi, 7000'den fazla gösterici de yaralandı.
- 1990 - Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) resmen kuruldu.
- 1992 - III. İzmir İktisat Kongresi toplandı.
- 1994 - İki heykeli, Türk örf ve adetlerine uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırtan Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, "böyle sanatın içine tükürürüm" dedi.
- 1994 - İslam toplumunda kadınların baskı altında olduğunu söyleyen Bangladeşli yazar Teslime Nesrin, radikal dinciler tarafından ölümle tehdit edildi.
- 1995 - 12 Eylül döneminde kapatılmış olan Adalet Partisi yeniden kuruldu.
- 1997 - Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Çekiç Harekâtı'na katılan askerî bir helikopter, Zap Kampı yakınlarında düştü. Hakkâri'de görevli sekiz subay, iki astsubay ve bir er öldü.
- 1998 - Karadeniz Ekonomik İşbirliğini (KEİ) uluslararası bir örgüte dönüştüren KEİ Şartı, 11 ülke tarafından Ukrayna'nın Yalta kentinde imzalandı.
- 2001 - Gaffar Okkan suikastıyla ilgili olarak, Hizbullah mensubu biri kadın 10 kişi yakalandı.
- 2006 - Peru'da başkanlık seçimlerinin ikinci turunda, sosyal demokrat Alan García zaferini ilan etti ve Alejandro Toledo'nun yerine Devlet Başkanı oldu.
- 2009 - Rahşan Ecevit, kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den istifa etti.
DOĞUMLAR
- 1738 - III. George, İngiltere Kralı (ö. 1820)
- 1753 - Johann Philipp Gabler, Alman protestan teolog ve ahit eleştirmeni (ö. 1826)
- 1821 - Apollon Maykov, Rus şair (ö. 1897)
- 1882 - John Bauer, İsveçli ressam (ö. 1918)
- 1915 - Azra Erhat, Türk yazar (ö. 1982)
- 1932 - John Drew Barrymore, Amerikalı aktör (ö. 2004)
- 1960 - Roland Ratzenberger, Avusturyalı F1 yarışçısı (ö. 1994)
- 1960 - Bradley Walsh, İngiliz oyuncu, komedyen, şarkıcı, televizyon sunucusu ve eski profesyonel futbolcudur
- 1961 - Ferenc Gyurcsány, Macar siyasetçi
- 1961 - Karin Konoval, Amerikalı oyuncudur
- 1962 - Lindsay Frost, Amerikalı oyuncudur
- 1962 - Ulisses Correia e Silva, Yeşil Burunlu siyasetçi
- 1963 - Björn Kjellman, İsveçli aktör ve şarkıcı
- 1964 - Seyfi Doğanay, Türk halk ve arabesk müzik sanatçısı (ö. 2015)
- 1964 - Gia Carides, Avustralyalı oyuncu
- 1964 - Jordan Mechner, Amerikalı bir video oyunu programlayıcısı
- 1966 - Cecilia Bartoli, İtalyan mezzo-soprano opera sanatçısı
- 1966 - Vladimir Voevodsky, bir Rus - Amerikalı matematikçiydi (ö. 2017)
- 1968 - Rachel Griffiths, Avustralyalı oyuncu
- 1968 - Behmen Gülbarnejad, İranlı paralimpik bisiklet yarışçısı (ö. 2016)
- 1968 - Faizon Love, Amerikalı aktör ve komedyen
- 1968 - Ian Taylor, İngiliz futbolcudur
- 1969 - Rob Huebel, Amerikalı aktör, komedyen ve yazardır
- 1969 - Alfredo Versace, İtalyan Briç millî takımının başlıca oyuncularından biridir
- 1970 - Devin the Dude, Amerikalı hip hop sanatçısı
- 1970 - Ekrem İmamoğlu, Türk iş adamı ve siyasetçi
- 1970 - Dave Pybus, İngiliz müzisyen
- 1971 - Joseph Kabila, Kongo DC'nin Cumhurbaşkanı
- 1971 - Noah Wyle, ABD'li aktör
- 1973 - Sonsee Neu, Alman oyuncudur
- 1974 - Murat Başaran, Türk şarkıcı
- 1974 - Janette Husárová, Slovak profesyonel tenisçi
- 1975 - Angelina Jolie, Amerikalı aktris
- 1975 - Russell Brand, İngiliz aktör, şarkıcı ve yazar
- 1976 - Aleksey Navalni, Rus avukat, aktivist ve siyasetçi
- 1976 - Tim Rozon, Kanadalı aktör ve model
- 1977 - Aslı Hünel, Türk sanat müziği sanatçısı
- 1977 - Alex Manninger, Avusturyalı kaleci
- 1978 - Ayşe Şule Bilgiç, Türk oyuncu ve senarist
- 1978 - Sulifou Faaloua, Amerikan Samoalı millî futbolcudur
- 1978 - Deniz Gamze Ergüven, Türk asıllı Fransız yönetmen ve senarist
- 1979 - Naohiro Takahara, Japon millî futbolcudur
- 1979 - Daniel Vickerman, Avustralyalı profesyonel rugby oyuncusudur (ö. 2017)
- 1980 - Pontus Farnerud, İsveçli millî futbolcudur
- 1980 - Tuğba Özerk, Türk şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı
- 1981 - Gary Taylor-Fletcher, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktördür
- 1981 - Mike Hall, Britanyalı bisiklet yarışçısı (ö. 2017)
- 1981 - T. J. Miller, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçıs
- 1981 - Giourkas Seitaridis, Yunan futbolcu
- 1982 - Matthew Gilks, İskoç millî futbolcudur
- 1982 - Abel Kirui, Kenyalı uzun mesafeci
- 1983 - David Cerrajería, İspanyol futbolcudur
- 1983 - Emmanuel Eboué, Fildişi Sahilli futbolcu (2011-2015 arası Galatasaray oyuncusu)
- 1983 - Koffi Ndri Romaric, Fildişi Sahillli millî futbolcudur
- 1983 - Serhat Teoman, Türk oyuncu
- 1984 - Henri Bedimo, Kamerunlu eski millî futbolcudur
- 1984 - Milko Bjelica, Sırp basketbolcu
- 1984 - Hernán Darío Pellerano, Arjantinli futbolcudur
- 1984 - Raphael Ragucci, Avusturyalı rapçi
- 1985 - Anna-Lena Groenefeld, Alman tenisçi
- 1985 - Evan Lysacek, Amerikalı buz patenci
- 1985 - Bar Refaeli, İsrailli top model
- 1985 - Lukas Podolski, Polonya asıllı Alman futbolcu
- 1985 - Yevgeniy Ustyugov, Rus biatlet
- 1986 - Franco Arizala, Kolombiyalı futbolcudur
- 1986 - Park Yoochun, Koreli şarkıcı, yazar, besteci ve oyuncu
- 1986 - Fahriye Evcen, Türk oyuncu
- 1987 - Kerem Bürsin, Türk oyuncu
- 1988 - Tjaronn Chery, Hollandalı futbolcudur
- 1988 - Ryota Nagaki, Japon futbolcudur
- 1988 - Lucas Pratto, Arjantinli futbolcu
- 1989 - Paweł Fajdek, Polonyalı atlet
- 1989 - Silviu Lung Jr., Rumen millî futbolcudur
- 1990 - Luciano Abecasis, Arjantinli futbolcudur
- 1990 - Reginaldo Faife, Mozambikli futbolcudur
- 1990 - Andrew Lawrence, Büyük Britanya'lı profesyonel Basketbol'cudur
- 1990 - Greg Monroe, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1990 - Jess Moskaluke, Kanadalı country pop şarkıcısı
- 1990 - Evan Spiegel, Amerikalı internet girişimcisi
- 1991 - Lorenzo Insigne, İtalyan futbolcu
- 1992 - Dino Jelusic, Hırvat şarkıcı
- 1993 - Juan Iturbe, Paraguaylı futbolcu
- 1994 - Wilmer Azofeifa, Kosta Rikalı millî futbolcudur
- 1994 - Valentin Lavigne, Fransız futbolcudur
- 1994 - Tiaguinho, Brezilyalı eski futbolcudur (ö. 2016)
- 1995 - Jhon Murillo, Venezuelalı millî futbolcudur
- 1995 - Uygar Mert Zeybek, Türk futbolcudur
- 1996 - Maria Bakalova, Bulgar bir oyuncu
- 1996 - Dion Cools, Belçikalı futbolcudur
- 1999 - Kim So-Hyun, Güney Koreli oyuncu
- 1999 - Aryan Tari, Norveçli satranç büyükustasıdır
- 1999 - Fıratcan Üzüm, Türk futbolcudur
- 2001 - Takefusa Kubo, Japon millî futbolcudur
ÖLÜMLER
- 756 - Shōmu, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 45. imparatorudur (d. 701)
- 822 - Saichō, Japon Budist keşiş (d. 767)
- 1039 - II. Konrad, Kutsal Roma İmparatoru (d.~ 990)
- 1086 - Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu (d. ?)
- 1135 - Huizong, Çin imparatoru (d. 1082)
- 1742 - Guido Grandi, İtalyan matematikçi (d. 1671)
- 1798 - Giacomo Casanova, İtalyan yazar (d. 1725)
- 1809 - Nikolaj Abraham Abildgaard, Danimarkalı ressam (d. 1743)
- 1830 - Antonio José de Sucre, Bolivya'nın ikinci devlet başkanı (d. 1795)
- 1838 - Anselme Gaëtan Desmarest, Fransız zoolog ve yazar (d. 1784)
- 1872 - Johan Rudolph Thorbecke, Hollandalı politikacı ve liberal devlet adamı (d. 1798)
- 1875 - Eduard Mörike, Alman şair (d. 1804)
- 1876 - Abdülaziz, Osmanlı'nın 32. Padişahı (d. 1830)
- 1931 - Şerif Hüseyin, Arap lider, Mekke Şerifi ve Hicaz Kralı (d. 1852)
- 1933 - Ahmet Haşim, Türk şair (d. 1884)
- 1941 - II. Wilhelm, Alman (Prusya) İmparatoru (d. 1859)
- 1946 - Sándor Simonyi-Semadam, Macar Başbakanı (d. 1864)
- 1949 - Maurice Blondel, Fransız düşünür (d. 1861)
- 1953 - Alwin Mittasch, Alman kimyager, bilim tarihçisi (d. 1869)
- 1961 - William Astbury, İngiliz fizikçi ve moleküler biyolog (d. 1898)
- 1968 - Dorothy Gish, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1898)
- 1973 - Fikret Adil, Türk yazar, gazeteci ve çevirmen (d. 1901)
- 1979 - Randy Smith, Amerikalı eski profesyonel basketbolcuydu (d. 1948)
- 1989 - Dik Browne, Amerikalı karikatürist (Bastır Viking) (d. 1917)
- 1994 - Roberto Burle Marx, Brezilyalı peyzaj mimarı (d. 1909)
- 1994 - Massimo Troisi, İtalyan aktör (d. 1953)
- 1996 - Bob Flanagan, Amerikalı performans sanatçısı, komedyen, yazar, şair ve müzisyen (d. 1952)
- 2000 - Takashi Kano, Japon eski millî futbolcudur (d. 1920)
- 2001 - Dipendra Bir Bikram Şah, Nepal eski kralı
- 2008 - Agata Mróz-Olszewska, Polonyalı voleybolcu (d. 1982)
- 2009 - Şadan Kâmil, Türk film yönetmeni, senarist ve görüntü yönetmeni (d. 1917)
- 2010 - David Markson, Amerikalı yazar (d. 1927)
- 2010 - John Wooden, Eski bir Amerikalı basketbol oyuncusu (d. 1910)
- 2012 - Herbert Reed, Amerikalı şarkıcı ve müzisyen (d.1928)
- 2013 - Joey Covington, Amerikalı baterist ve müzisyen (d. 1945)
- 2014 - Walter Winkler, Bir Polonyalı futbolcudur (d. 1943)
- 2016 - Gil Bartosh, Eski Amerikan futbolcusu ve çalıştırıcısı (d. 1930)
- 2016 - Erich Linemayr, Avusturyalı emekli futbol hakemidir (d. 1933)
- 2016 - Carmen Pereira, Gine-Bissaulu siyasetçi (d. 1937)
- 2017 - Juan Goytisolo, İspanyol şair, deneme yazarı ve romancıdır (d. 1931)
- 2017 - David Nicholls, İngiliz at yarışçısı ve çalıştırıcı (d. 1956)
- 2017 - Roger Smith, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve senaristtir (d. 1932)
- 2018 - Georgann Johnson, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur (d. 1926)
- 2018 - Canel Konvur, Türk voleybolcu ve atlet (d. 1939)
- 2018 - C.M. Newton, Amerikalı eski basketbol oyuncusu ve antrenördür (d. 1930)
- 2019 - Keith Birdsong, Amerikalı ressam ve grafik sanatçısı (d. 1954)
- 2019 - Linda Collins-Smith, Amerikalı iş kadını ve siyasetçi (d. 1962)
- 2019 - Lennart Johansson, UEFA'nın 1990'dan 2007'ye kadarki isveç'li başkanıdır (d. 1929)
- 2019 - Nechama Rivlin, İsrail first ladysi ve akademisyendir (d. 1945)
- 2020 - Marcello Abbado, İtalyan besteci, akademisyen, orkestra şefi ve piyanist (d. 1926)
- 2020 - Fabiana Anastácio Nascimento, Brezilyalı gospel şarkıcısı (d. 1975)
- 2020 - Milena Benini, Hırvat bilimkurgu yazarı ve çevirmen (d. 1966)
- 2020 - Basu Chatterjee, Hint film yönetmeni ve senarist (d. 1930)
- 2020 - Rupert Neville Hine, İngiliz müzisyen, söz yazarı ve albüm yapımcısı (d. 1947)
- 2020 - Dulce Nunes, Brezilyalı aktris ve şarkıcı-söz yazarı (d. 1929)
- 2020 - Pete Rademacher, bir Amerikan ağır siklet boksörüydü (d. 1928)
- 2020 - Antonio Rodríguez de las Heras, İspanyol tarihçi, profesör (d. 1947)
- 2020 - Bixente Serrano Izco, İspanyol tarihçi ve siyasetçi (d. 1948)