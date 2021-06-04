4 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 4 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

Peki, 4 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Haziran'da yaşananlar...

OLAYLAR

M.Ö. 781 - Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti.

1783 - Montgolfier Kardeşler, sıcak hava balonlarını halka tanıttılar ve ilk uçuşu gerçekleştirdiler.

1844 - Almanya'da Silezya bölgesinde dokumacılar ayaklandı.

1876 - 30 Mayıs 1876 Darbesi ile tahttan indirilen Osmanlı Padişahı Abdülaziz, gözaltında bulundurulduğu Feriye Sarayları'nda bilekleri kesilmiş olarak ölü bulundu. Doktorlar tarafından intihar ettiğine karar verilmişse de, yaygın kanı öldürüldüğü yönündedir.

1878 - Kıbrıs’ın idaresinin geçici olarak Birleşik Krallık'a bırakıldığı "Kıbrıs Antlaşması" imzalandı. 16 Ağustos 1960 tarihine kadar sürecek olan ve Britanya Kıbrısı olarak adlandırılan idare kuruldu.

1917 - Pulitzer Ödülleri ilk kez verilmeye başlandı.

1930 - Türk Tarih Kurumu'nun temelini oluşturan Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip, 16 kişiden oluşuyordu. Heyet Başkanlığına Tevfik Bey (Bıyıklıoğlu) seçildi.

1932 - Türkiye'deki yabancıların kamu işlerinde çalışması yasaklandı.

1936 - Fransa'da seçimleri sol kazandı. Halk Cephesi ittifakının lideri sosyalist Léon Blum Başbakan oldu.

1937 - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

1940 - II. Dünya Savaşı: Alman güçleri Paris'e girdi. Şehri, ancak 10 gün sonra (14 Haziran 1940) tam olarak kontrol altına alabileceklerdir.

1944 - II. Dünya Savaşı: Roma, Müttefikler'in eline geçti ve Mihver Devletleri'nin kaybettiği ilk başkent oldu.

1944 - II. Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri, ticaret gemisi biçimine sokularak Boğazlar'dan geçiyordu. Birleşik Krallık bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti.

1946 - Juan Peron, Arjantin Cumhurbaşkanı oldu.

1961 - ABD Başkanı John F. Kennedy ile SSCB Devlet Başkanı Nikita Kruşçev, Viyana'da bir araya geldi.

1970 - "Altın Portakal" Sinema Ödülünü, baş rolünü Yılmaz Güney'in oynadığı Bir Çirkin Adam filmi kazandı.

1970 - Manisa'da aşırı sağcılar mini etekli kızlarla uzun saçlı ve favorili erkeklere saldırdı.

1972 - California Üniversitesi profesörlerinden siyah eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti. Jürinin bütün üyeleri beyazdı.

1973 - ATM'nin (Bankamatik) patenti alındı.

1973 - Yavuz Zırhlısı, Gölcük'te yapılan törenle Donanma'dan çıkarıldı.

1974 - Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da İdi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

1979 - 105 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Olayları sanığı 885 kişinin davası başladı.

1981 - Millî Güvenlik Konseyi'nin ölüm cezasını onayladığı sağ eylemci Cevat Karakaş idam edildi.

1986 - İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde bir kız öğrenci, Ramazan günü okula askılı elbiseyle geldiği gerekçesi ile, polis tarafından dövüldü.

1989 - Polonya'da ilk serbest seçimler yapıldı. Seçimleri Dayanışma Sendikası kazandı.

1989 - Tiananmen Meydanı Olayları: 15 Nisan'dan beri süregelen Pekin'deki Tiananmen Meydanı'ndaki rejim aleyhtarı göstericilere, Çin Halk Kurtuluş Ordusu müdahale etti. Çok sayıda gösterici katledildi, 7000'den fazla gösterici de yaralandı.

1990 - Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) resmen kuruldu.

1992 - III. İzmir İktisat Kongresi toplandı.

1994 - İki heykeli, Türk örf ve adetlerine uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırtan Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, "böyle sanatın içine tükürürüm" dedi.

1994 - İslam toplumunda kadınların baskı altında olduğunu söyleyen Bangladeşli yazar Teslime Nesrin, radikal dinciler tarafından ölümle tehdit edildi.

1995 - 12 Eylül döneminde kapatılmış olan Adalet Partisi yeniden kuruldu.

1997 - Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Çekiç Harekâtı'na katılan askerî bir helikopter, Zap Kampı yakınlarında düştü. Hakkâri'de görevli sekiz subay, iki astsubay ve bir er öldü.

1998 - Karadeniz Ekonomik İşbirliğini (KEİ) uluslararası bir örgüte dönüştüren KEİ Şartı, 11 ülke tarafından Ukrayna'nın Yalta kentinde imzalandı.

2001 - Gaffar Okkan suikastıyla ilgili olarak, Hizbullah mensubu biri kadın 10 kişi yakalandı.

2006 - Peru'da başkanlık seçimlerinin ikinci turunda, sosyal demokrat Alan García zaferini ilan etti ve Alejandro Toledo'nun yerine Devlet Başkanı oldu.

2009 - Rahşan Ecevit, kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den istifa etti.

DOĞUMLAR

1738 - III. George, İngiltere Kralı (ö. 1820)

1753 - Johann Philipp Gabler, Alman protestan teolog ve ahit eleştirmeni (ö. 1826)

1821 - Apollon Maykov, Rus şair (ö. 1897)

1882 - John Bauer, İsveçli ressam (ö. 1918)

1915 - Azra Erhat, Türk yazar (ö. 1982)

1932 - John Drew Barrymore, Amerikalı aktör (ö. 2004)

1960 - Roland Ratzenberger, Avusturyalı F1 yarışçısı (ö. 1994)

1960 - Bradley Walsh, İngiliz oyuncu, komedyen, şarkıcı, televizyon sunucusu ve eski profesyonel futbolcudur

1961 - Ferenc Gyurcsány, Macar siyasetçi

1961 - Karin Konoval, Amerikalı oyuncudur

1962 - Lindsay Frost, Amerikalı oyuncudur

1962 - Ulisses Correia e Silva, Yeşil Burunlu siyasetçi

1963 - Björn Kjellman, İsveçli aktör ve şarkıcı

1964 - Seyfi Doğanay, Türk halk ve arabesk müzik sanatçısı (ö. 2015)

1964 - Gia Carides, Avustralyalı oyuncu

1964 - Jordan Mechner, Amerikalı bir video oyunu programlayıcısı

1966 - Cecilia Bartoli, İtalyan mezzo-soprano opera sanatçısı

1966 - Vladimir Voevodsky, bir Rus - Amerikalı matematikçiydi (ö. 2017)

1968 - Rachel Griffiths, Avustralyalı oyuncu

1968 - Behmen Gülbarnejad, İranlı paralimpik bisiklet yarışçısı (ö. 2016)

1968 - Faizon Love, Amerikalı aktör ve komedyen

1968 - Ian Taylor, İngiliz futbolcudur

1969 - Rob Huebel, Amerikalı aktör, komedyen ve yazardır

1969 - Alfredo Versace, İtalyan Briç millî takımının başlıca oyuncularından biridir

1970 - Devin the Dude, Amerikalı hip hop sanatçısı

1970 - Ekrem İmamoğlu, Türk iş adamı ve siyasetçi

1970 - Dave Pybus, İngiliz müzisyen

1971 - Joseph Kabila, Kongo DC'nin Cumhurbaşkanı

1971 - Noah Wyle, ABD'li aktör

1973 - Sonsee Neu, Alman oyuncudur

1974 - Murat Başaran, Türk şarkıcı

1974 - Janette Husárová, Slovak profesyonel tenisçi

1975 - Angelina Jolie, Amerikalı aktris

1975 - Russell Brand, İngiliz aktör, şarkıcı ve yazar

1976 - Aleksey Navalni, Rus avukat, aktivist ve siyasetçi

1976 - Tim Rozon, Kanadalı aktör ve model

1977 - Aslı Hünel, Türk sanat müziği sanatçısı

1977 - Alex Manninger, Avusturyalı kaleci

1978 - Ayşe Şule Bilgiç, Türk oyuncu ve senarist

1978 - Sulifou Faaloua, Amerikan Samoalı millî futbolcudur

1978 - Deniz Gamze Ergüven, Türk asıllı Fransız yönetmen ve senarist

1979 - Naohiro Takahara, Japon millî futbolcudur

1979 - Daniel Vickerman, Avustralyalı profesyonel rugby oyuncusudur (ö. 2017)

1980 - Pontus Farnerud, İsveçli millî futbolcudur

1980 - Tuğba Özerk, Türk şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı

1981 - Gary Taylor-Fletcher, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktördür

1981 - Mike Hall, Britanyalı bisiklet yarışçısı (ö. 2017)

1981 - T. J. Miller, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçıs

1981 - Giourkas Seitaridis, Yunan futbolcu

1982 - Matthew Gilks, İskoç millî futbolcudur

1982 - Abel Kirui, Kenyalı uzun mesafeci

1983 - David Cerrajería, İspanyol futbolcudur

1983 - Emmanuel Eboué, Fildişi Sahilli futbolcu (2011-2015 arası Galatasaray oyuncusu)

1983 - Koffi Ndri Romaric, Fildişi Sahillli millî futbolcudur

1983 - Serhat Teoman, Türk oyuncu

1984 - Henri Bedimo, Kamerunlu eski millî futbolcudur

1984 - Milko Bjelica, Sırp basketbolcu

1984 - Hernán Darío Pellerano, Arjantinli futbolcudur

1984 - Raphael Ragucci, Avusturyalı rapçi

1985 - Anna-Lena Groenefeld, Alman tenisçi

1985 - Evan Lysacek, Amerikalı buz patenci

1985 - Bar Refaeli, İsrailli top model

1985 - Lukas Podolski, Polonya asıllı Alman futbolcu

1985 - Yevgeniy Ustyugov, Rus biatlet

1986 - Franco Arizala, Kolombiyalı futbolcudur

1986 - Park Yoochun, Koreli şarkıcı, yazar, besteci ve oyuncu

1986 - Fahriye Evcen, Türk oyuncu

1987 - Kerem Bürsin, Türk oyuncu

1988 - Tjaronn Chery, Hollandalı futbolcudur

1988 - Ryota Nagaki, Japon futbolcudur

1988 - Lucas Pratto, Arjantinli futbolcu

1989 - Paweł Fajdek, Polonyalı atlet

1989 - Silviu Lung Jr., Rumen millî futbolcudur

1990 - Luciano Abecasis, Arjantinli futbolcudur

1990 - Reginaldo Faife, Mozambikli futbolcudur

1990 - Andrew Lawrence, Büyük Britanya'lı profesyonel Basketbol'cudur

1990 - Greg Monroe, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1990 - Jess Moskaluke, Kanadalı country pop şarkıcısı

1990 - Evan Spiegel, Amerikalı internet girişimcisi

1991 - Lorenzo Insigne, İtalyan futbolcu

1992 - Dino Jelusic, Hırvat şarkıcı

1993 - Juan Iturbe, Paraguaylı futbolcu

1994 - Wilmer Azofeifa, Kosta Rikalı millî futbolcudur

1994 - Valentin Lavigne, Fransız futbolcudur

1994 - Tiaguinho, Brezilyalı eski futbolcudur (ö. 2016)

1995 - Jhon Murillo, Venezuelalı millî futbolcudur

1995 - Uygar Mert Zeybek, Türk futbolcudur

1996 - Maria Bakalova, Bulgar bir oyuncu

1996 - Dion Cools, Belçikalı futbolcudur

1999 - Kim So-Hyun, Güney Koreli oyuncu

1999 - Aryan Tari, Norveçli satranç büyükustasıdır

1999 - Fıratcan Üzüm, Türk futbolcudur

2001 - Takefusa Kubo, Japon millî futbolcudur

ÖLÜMLER