4 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 94 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 169 kişide yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 6 BİN 169

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 552 semptomlu hasta belirlendi.

94 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 7 bin 617 kişi sağlığına kavuşurken, 94 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 976 oldu.