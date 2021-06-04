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    4 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    4 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 94 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 169 kişide yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.06.2021 - 19:24
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 19:34
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 6 BİN 169

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 552 semptomlu hasta belirlendi.

    94 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 7 bin 617 kişi sağlığına kavuşurken, 94 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 976 oldu.

     

    4 Haziran Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

     

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