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4 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 94 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 169 kişide yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 04.06.2021 - 19:24
- Güncelleme : 04.06.2021 - 19:34
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 6 BİN 169
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 552 semptomlu hasta belirlendi.
94 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 7 bin 617 kişi sağlığına kavuşurken, 94 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 976 oldu.