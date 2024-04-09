4 ilde DEAŞ operasyonları: 14 gözaltı

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Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri tarafından Eskişehir, Gaziantep, Samsun ve Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

14 şüpheli yakalandı

Sürdürülen operasyonlarda 14 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.