4 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütün haberleşme ağı ByLock programını kullandığı tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütün haberleşme ağı ByLock programını kullandığı tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı.

22 adreste yapılan aramalar neticesinde, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında KHK ile ihraç olmuş emniyet müdürü, komiser yardımcısı, aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorlarında bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalandı.

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