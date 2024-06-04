4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 63 organizatör yakalandı

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Düzensiz göçle mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan-23 operasyonları hakkında bilgileri sosyal medya hesabından aktardı.

Bakan Yerlikaya, 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

63 organizatör yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

4 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “KALKAN-23” operasyonlarında; 63 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı Organizatörlerden; - 38’i tutuklandı. - 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek

Operasyon sonucu yakalananlar

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla, Van, Çanakkale ve Şırnak’ta düzenlenen “KALKAN-23” operasyonlarında;



MUĞLA:

- Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;

- 29 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

- 18’i tutuklandı,

- 5‘i hakkında adli kontrol kararı verildi.



VAN:

- Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;

- 14 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

- 9'u tutuklandı.

- 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi ve

- 125 düzensiz göçmen yakalandı.



ÇANAKKALE:

- Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;

- 11 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

- 10’u tutuklandı.



ŞIRNAK:

- Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;

- 9 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

- 1’i tutuklandı,

- 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.



Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle