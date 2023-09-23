4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 85 kişi yakalandı Muğla, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 85 organizatör yakalandı. Şüphelilerden 64'ü tutuklandı.

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Güvenlik güçleri, yasa dışı göçe geçit vermiyor.

Böylelikle yapılan operasyonlarla çok sayıda kişi yakalanıyor ve operasyon başarıyla sonuçlanıyor.

Öte yandan bu süreçte göçmen kaçakçıları da mercek altına alınıyor.

Ekipler yeni operasyon için düğmeye bastı

Bu kapsamda ekipler 4 ilde harekete geçti.

Muğla, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'da operasyon başlatıldı.

Muğla'da 25 kişi tutuklandı

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından çalışmanın ayrıntıları paylaştı.

Paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

"Muğla İl Jandarma Komutanlığımızın düzenlediği operasyonda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunların 35'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

26 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımızca düzenlenen İHA destekli operasyonda 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 19'u tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 şahsın da tutuksuz yargılanması devam edecek.

Çanakkale ve Tekirdağ'da 10 kişi cezaevine gönderildi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığımızca düzenlenen operasyonda 14 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 8'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 şahsın da tutuksuz yargılanması devam edecek.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığımızca düzenlenen operasyonda ise 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi."

Operasyonlar süreceği de belirtildi.