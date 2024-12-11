Güvenlik güçleri, suçla mücadeledeki kararlılığını sürdürerek önemli bir başarıya imza attı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 4 ili kapsayan geniş çaplı “Siberağ-11” operasyonunda, hesaplarında 124 milyon lira işlem hacmi bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı

46 ŞÜPHELİDEN 30'U TUTUKLANDI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

4 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERAĞ-11” operasyonlarında hesaplarında 124 Milyon TL işlem hacmi bulunan 46 şüpheli yakalandı



- 30'u Tutuklandı.

- 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi, sahte ilanlar ve yasa dışı bahis reklamlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden suç şebekelerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor



Unutmayalım ! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin, biz gereğini yapalım.



- Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen “SİBERAĞ-11” operasyonlarında şüphelilerin;

- Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak,

- İnternet ortamında cep telefonu, ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak,

- Sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.



Operasyonlar sonucu:

- Çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.



Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle