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4 ile yeni emniyet müdürü atanmasına dair karar Resmi Gazete'de

4 ile yeni emniyet müdürü atanmasına dair karar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Bu kararlara göre, dört ile yeni emniyet müdürleri atandı.