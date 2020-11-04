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    4 Kasım Türkiye'de koronavirüste son durum

    Türkiye'de bugün koronavirüs salgınında 77 vatandaşımız yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 19:07
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 19:47
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    4 Kasım Türkiye'de koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu yine sosyal medya hesabından paylaşarak uyarılarda bulundu.

    Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapılan testler sonucu 2 bin 391 yeni hasta tespit edildi.

    Tedavi altındaki 1841 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edilirken 77 kişi de hayatını kaybetti.

    "SALGININ KONTROL ALTINDA TUTULMASI TEMASI AZALTMADAN MÜMKÜN DEĞİL"

    Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın." notuyla yaptı.

    4 Kasım Türkiye de koronavirüste son durum #1

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