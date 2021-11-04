4 Kasım Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 29 bin 482 kişinin daha korona testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklık için nüfusun yüzde 70'inin aşılı olması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 29 BİN 482

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti.

"İKİ DOZ AŞI OLANLARIN ORANI YÜZDE 59, BU ORAN YÜZDE 70 OLMALI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 Milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı %67,2’dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece %59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gereklidir."



TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 117 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 549 bin 947, 2. doz uygulanan aşı miktarı 49 milyon 7 bin 760, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 296 bin 405 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 117 milyon 8 bin 424.