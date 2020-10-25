4. kattan düşen kadın, 5 yıl sonra ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşadı

5 yıl önce 4. katta bulunan evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve ayağı kesilmek zorunda kalan 2 çocuk annesi Nilüfer Küçük, 5 yıl sonra takılan protez yardımıyla ilk adımını attı.

Yürümenin mutluluğunu yaşayan Nilüfer Küçük, bir lira bile ödemeden sağlığına kavuştuğu ve tekrar yürüyebildiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

YÜRÜME HAYALİNDEN HİÇ VAZGEÇMEDİ

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Nilüfer Küçük, 5 yıl önce 4. katta bulunan evinin balkonundan düşerek ağır şekilde yaralandı. Beli ve her iki bacağı kırılan Nilüfer Küçük, yaklaşık 3 yıl boyunca yatakta tedavi gördü. Bu süreçte kangren olan bir ayağını da kaybeden, tedavisi Antalya ve Konya’da devam eden Küçük, yeniden yürüme hayallerinden hiç vazgeçmedi.

5 YIL SONRA YENİDEN YÜRÜMEYE BAŞLADI

Nilüfer Küçük, AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal’a ulaşarak durumunu anlattı ve yürümek, hayata tutunmak istediğini söyledi. Nilüfer Küçük, Milletvekili Çokal’ın da yardımıyla yaptığı araştırmalar ve doktorlarla yaptığı görüşmeler sonrasında özel bir protezle yürüyebileceğini öğrendi.

Kısa süre içinde Nilüfer Küçük’e Antalya’da protez takıldı. Fizik tedavi sürecinin ardından Küçük hiçbir destek almadan 5 yıl sonra yeniden yürümeye başladı. Nilüfer Küçük’ün umuda attığı ilk adımlarda Dr. Tuba Vural Çokal da onu yalnız bırakmadı.



"BİR LİRA BİLE ALINMADI"

Yaşadıklarını anlatan Nilüfer Küçük, “Evimden düştüğümde belim kırıldı. Uzun süre yatakta tedavi gördüm. Tedavime devam edebilmek için Manavgat’a taşındım. Bir süre sonra ayağım kangren oldu. Maalesef ayağımı kaybettim. Tedavim aralıksız devam etti. Bu süreçte benden bir lira bile almadılar. Yıllarca yatakta tedavi oldum, her şeyi devletimiz karşıladı” dedi.

Yeniden yürümenin hayalini kurduğunu söyleyen Küçük, “Bacağımı kaybettikten sonra çok üzüldüm. Yeniden yürümenin hayalini kurdum. Bu süreçte Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal’a ulaştım. Benimle çok ilgilendi. Hep yanımda oldu. Protezle yürüyebileceğimi öğrendik. Tuba Hanım tüm süreci takip etti ve protez takıldı. Bu süreçte de devletimiz her şeyi karşıladı. Benden hiçbir ücret almadılar. Sonra da Tuba Hanım beni yalnız bırakmadı. Fizik tedavim başladı. Gelip gitmem için araç ayarlandı. Ve bugün kendi kendime yeniden yürüyorum” diye konuştu.

"HAYATA DAHA SIKI SARILACAĞIM"

Hayata daha sıkı sarılacağını ifade eden Nilüfer Küçük, “Sanki yeniden hayata döndüm, yeni bir hayata başlayacağım için çok mutluyum. Bu süreçte devletimizin gücünü ve varlığını her zaman yanımda hissettim. Allah Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden ve Tuba Hanım’dan razı olsun” şeklinde konuştu.













