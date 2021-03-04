4 Mart Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 11 bin 322 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 137 bin 885 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 33 milyon 716 bin 746'ya ulaştı.

11 BİN 322 VAKA

Yapılan testler sonucu 11 bin 322 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

68 KİŞİ VEFAT ETTİ

68 vatandaşımız salgına yenik düşerken, toplam can kaybı 28 bin 839'a yükseldi.

Hastanede tedavi gören 7 bin 873 kişi ise sağlığına kavuştu.