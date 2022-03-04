- Haberler
- Gündem Haberleri
- 4 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu
4 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de bugün 38 bin 283 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 180 kişi ise yaşamını yitirdi.
- AA & Ensonhaber
- 04.03.2022 - 19:51
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 38 BİN 283
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 614 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıkarken, 180 kişi ise hayatını kaybetti.