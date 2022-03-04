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    4 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 38 bin 283 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 180 kişi ise yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.03.2022 - 19:51
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    4 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 38 BİN 283

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 614 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıkarken, 180 kişi ise hayatını kaybetti.

    4 Mart Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


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