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4 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

4 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 38 bin 283 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 180 kişi ise yaşamını yitirdi.