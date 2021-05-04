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    4 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    4 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 koronavirüs testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.05.2021 - 20:15
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 20:50
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 28 BİN 997

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 28 bin 997 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 483 semptomlu hasta belirlendi.

    336 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 38 bin 218 kişi sağlığına kavuşurken, 336 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41 bin 527 oldu.

    4 Mayıs Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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