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4 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 koronavirüs testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 04.05.2021 - 20:15
- Güncelleme : 04.05.2021 - 20:50
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 28 BİN 997
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 28 bin 997 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 483 semptomlu hasta belirlendi.
336 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 38 bin 218 kişi sağlığına kavuşurken, 336 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41 bin 527 oldu.