4 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 koronavirüs testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 28 BİN 997

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 28 bin 997 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 483 semptomlu hasta belirlendi.

336 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 38 bin 218 kişi sağlığına kavuşurken, 336 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41 bin 527 oldu.