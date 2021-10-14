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- 4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e geldi
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e geldi
HDP'li 2, CHP'li 1 ve TİP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 12:52
- Güncelleme : 14.10.2021 - 12:55
4 milletvekili hakkında Meclis'e gönderilen Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na yollandı.
2 HDP'Lİ, 1 CHP'Lİ, 1 DE TİP'Lİ VEKİL BULUNUYOR
Gelen dosyalar arasında; HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a ait 1'er dosya bulunuyor.