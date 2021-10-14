Euro
10.6674
1.17%
Dolar
9.1782
1.11%
Altın
530.44
1.31%
Borsa
1.414
0.04%
Bitcoin
524.292
5.49%
EXEN Coin
21.32
-6.45%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e geldi

    HDP'li 2, CHP'li 1 ve TİP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 12:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e geldi

    4 milletvekili hakkında Meclis'e gönderilen Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na yollandı.

    2 HDP'Lİ, 1 CHP'Lİ, 1 DE TİP'Lİ VEKİL BULUNUYOR

    Gelen dosyalar arasında; HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a ait 1'er dosya bulunuyor.

    4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis e geldi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir