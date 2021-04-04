4 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 41 bin 998 yeni vaka tespit edilirken, 185 kişi de yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 42 BİNE DAYANDI

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 41 bin 998 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 1508 semptomlu hasta belirlendi.

185 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 22 bin 674 kişi sağlığına kavuşurken, 185 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bini aştı.