4 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 647 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 40 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 12 BİN 647

Buna göre, son 24 saatte 242 bin 186 koronavirüs testi yapıldı, 12 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 40 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 13 bin 958 oldu.

2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,37

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,10, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,37 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 786 bin 876, 2'nci dozda 52 milyon 986 bin 694 ve 3'üncü dozda 27 milyon 658 bin 337 olmak üzere toplam 147 milyon 97 bin 462 aşı uygulandı.



