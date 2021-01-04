4 Ocak Türkiye'de koronavirüs raporu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu yine sosyal medya hesabından paylaştı.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 13 bin 695 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

GÜNLÜK VAKA 13 BİN 695

Hastanede tedavi gören hastalardan ise iyileşenlerin sayısı bugün 9 bini geçti.

Tedavi altındaki 197 kişi ise hayatını kaybetti.

Bakan Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." notuyla yaptı.