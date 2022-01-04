4 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıkarken 137 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 54 BİN 724

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıkarken, 137 kişi ise hayatını kaybetti.

"OMİCRON, İSTANBUL'DAKİ VAKA SAYILARININ TOPLAM VAKA SAYISININ YARISINI AŞMASINA NEDEN OLDU"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır."



