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    4 partiden Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ ihtilafına kınama

    AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı.
    • AA
    • 27.11.2020 - 17:25
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 17:30
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    4 partiden Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ ihtilafına kınama

    AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı.

    TBMM Başkanı Şentop’un imzası ile yayımlanan bildiride, Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ ile ilgili kararına ilişkin, "Ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan aleyhine böylesi hasmane adımları atanların Meclisimiz ve aziz Milletimiz tarafından not edildiğini ilan ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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