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    4 PKK'lı terörist öldürüldü

    4 PKK'lı terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • AA
    • 16.08.2021 - 18:13
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 18:15
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    Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lının, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    "TERÖRİSTLERİ SAKLANDIKLARI İNLERİNDE ETKİSİZ HALE GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    4 PKK'lı terörist öldürüldü VİDEO

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