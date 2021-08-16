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4 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- AA
- 16.08.2021 - 18:13
- Güncelleme : 16.08.2021 - 18:15
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Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lının, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
"TERÖRİSTLERİ SAKLANDIKLARI İNLERİNDE ETKİSİZ HALE GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."