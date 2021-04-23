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    4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • AA
    • 23.04.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 16:08
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    4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin suç unsrularına karşı mücadelesi sürerken, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla da güvenlik sağlanıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır ötesi harekatlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

    Terör örgütü PKK tarafından Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açıldığını belirten MSB, karşılık verilidiğini duyurdu.

    4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    MSB'nin açıklamalarında, 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    4 PKK/YPG li terörist etkisiz hale getirildi #1

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