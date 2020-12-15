Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) 4 siyasi parti, ABD'nin yaptırım kararını ortak bildiri ile kınadı.

ABD tarafından alınan yaptırım kararına bir tepki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geldi.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla ortak bir bildiri yayınlandı.

HDP ise bu bildiriye imza atmadı.

"KARARI REDDEDİYORUZ"

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"ABD Yönetimi'nin 14 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararını reddediyoruz. Türkiye milli güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmez. Bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu anlayışıyla milli menfaatlerimiz doğrultusunda adım atarken sadece aziz milletimize hesap veririz.

"ATILAN BU ADIM MÜTTEFİKLİK RUHUYLA BAĞDAŞMAZ"

ABD'nin attığı bu yanlış adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz. Karşılıklı saygı temelinde ileri götürülmesi gereken ilişkilerimize de bir fayda sağlamayacağı açıktır. Türkiye, dış politikasında barış ve istikrara katkıda bulunmak için üzerine düşeni yapan bir ülkedir. NATO'nun saygın ve vazgeçilmez müttefikleri arasında yer almaktadır.

"VAHİM YANLIŞTAN GERİ DÖNÜLMELİ"

Çıkar gruplarının dar görüşlü ve hasmane ajandalarının Türkiye - ABD ilişkilerini rehin almasına müsaade edilmemelidir. Türkiye'yi dışlayan bir bakış açısının dünya barışına katkı sunması mümkün değildir. Bu tavır, NATO'nun müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bu nedenlerle, ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz."

4 siyasi partiden ABD yaptırımı için ortak bildiri VİDEO