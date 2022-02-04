4 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin verileri güncelledi.

Bakanlık tarafından güncellenen veri tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 111 BİN 157

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 468 bin 152 korona testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti.

"VEFAT SAYILARIMIZ YÜKSEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu ise "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız" notuyla paylaştı.