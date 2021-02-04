4 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 145 bin 67 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

Böylelikle yapılan toplam test sayısı 30 milyon 206 bin 504'e ulaştı.

7 BİN 909 VAKA

Yapılan testler sonucu 7 bin 909 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 815 oldu.

113 CAN KAYBI

113 vatandaşımız da salgına yenik düştü.