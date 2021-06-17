Euro
10.3767
0.34%
Dolar
8.6871
0.83%
Altın
496.02
-1.2%
Borsa
1.414
-1.2%
Bitcoin
335.476
0.26%
EXEN Coin
32.80
9.73%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C
    '4. Yargı Paketi' yarın TBMM'ye sunulacak

    '4. Yargı Paketi' yarın TBMM'ye sunulacak

    AK Parti’nin "Yargı Reformu Strateji Belgesi" çerçevesinde çalışmalarını tamamladığı kanun teklifi, Meclis'e taşınıyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.06.2021 - 16:14
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 17:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

    Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Emin Akbaşoğlu, 4. Yargı Paketi'ne yönelik hazırlanan kanun teklifine değindi.

    4. YARGI PAKETİ YARIN MECLİS'TE

    Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını belirerek, "Yarın hepinize daha detaylı açıklamalarını ortaya koyacağımız, insan hak ve hürriyetleri bakımından 4. Yargı Paketi'ni değerli milletvekili arkadaşlarımız yoğun bir çalışma neticesinde nihayete erdirdiler. Bu konuyla ilgili muhalefetle de görüşülmek suretiyle, inşallah TBMM'ye bu teklifi sunacağız ve teklifin detaylarıyla ilgili de kamuoyunu, değerli basın mensuplarımızı bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

    '4. Yargı Paketi' yarın TBMM'ye sunulacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay, "Hukuktan ekonomiye kadar pek çok alanda hazırladığımız reformları, yine bu dönemde milletimiz ile paylaştık ve hemen ardından da paketler halinde uygulamaya geçirmeye başladık. Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

    4. Yargı Paketi yarın TBMM ye sunulacak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir