4 yıl oldu! Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde operasyondan görüntüler Kahraman Mehmetçik'in 2019 yılında başlattığı operasyonun bugün 4. yıl dönümü. Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçik terör örgütlerine büyük bir darbe indirdi" sözleriyle operasyonda çekilen görüntüleri paylaştı.

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DHA

Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 4 yıl geçti...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır bölgelerinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorlarını yok etmek amacıyla operasyon başlattı.

9 Ekim 2019'da başlatılan operasyonla bölgeye barış ve huzur getirmeyi amaçlayan güvenlik güçleri, Suriye Milli Ordusu (SMO) ile DEAŞ başta olmak üzere teröristlere geçit vermedi.

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Harekatın 4'üncü gününde Rasulayn ilçe merkezi, 5'inci gününde ise Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

Ayrıca 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılan yaklaşık 600 yerleşim yeri de terörden arındırıldı.

"Mehmetçik terör örgütlerine büyük bir darbe indirdi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da harekatın yıl dönümünde operasyonda şehit olan askerleri andı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

4 yıl önce bugün başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile kahraman Mehmetçik, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine büyük bir darbe indirdi. Terör koridoru hayali kuran teröristleri hendeklere gömen kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mizi selamlıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz.

Bakanlığın paylaşımında, operasyonda çekilen görüntüler de yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)