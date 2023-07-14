4 yıldır tamamlanamayan proje Haliç Tramvayı AK Parti döneminde başlayan ve yüzde 95'i tamamlandıktan sonra CHP yönetimine geçen İBB ile 4 yıldır tamamamlanamayan Haliç'ten geçen tramvay hattı, İstanbul'un durdurulan ve tamamlanamayan metro hatlarıyla aynı kaderi paylaştı.

ensonhaber.com

İstanbul, 20 yıllık AK Partili yüksek yatırım ve kaliteli hizmet yönetiminden sonra CHP'nin eline düştü.

Büyük vaatlerle yönetime gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'her şey çok güzel olacak' sloganının için boş çıktı.

Özellikle ulaşımda tam tersine her şek geriye gitti...

İstanbul'da toplu taşıma projeleri durma noktasına geldi

Dünyada metropollerin en önemli özelliği olan toplu taşıma alanında İstanbul 20 yıllık atılımın ardından adeta 4 yıllık duraklama dönemine girdi...

Toplu taşımanın en önemli unsuru olan metrolara gerekli ilgiyi göstermeyen İBB yönetimi başlayan projeleri durdurdu, kimi yerlerde inşaat halindeki projelere toprak dökerek kapatacak kadar ileri gitti.

Metro hatlarıyla aynı kaderi paylaşan bir proje de Haliç'ten geçen Alibeyköy Tramvay Hattı...

4 yılda Eminönü'ne gelemeyen tramvay

2016'da AK Parti döneminde başlayan ve yüzde 95'i tamamlanan projede hedef, Haliç'in iç kesimlerini Eminönü'ne bağlamak...

Proje yüzde 95 oranındayken 2019'da CHP yönetimine geçince durma noktasına geldi.

AK Parti'nin yaptığı 12 duraklık kısmı hizmete açan İBB yönetimi, hattı 4 yılda Eminönü'ne ulaştıramadı.

Projenin son 1,4 kilometrelik kısmı 4 yıldır şantiye halinde duruyor. En yavaş haliyle ilerleyen çalışmalar hem gürültü hem kirlilik hem de trafik sorunu olarak İstanbulluları çileden çıkartıyor.

Bölge halkı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2020'de tamamlama sözü verdiği hattın 2023'te hala tamamlanmasını bekliyor.