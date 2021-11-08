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40 bin yeni sağlık personeli alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 bin yeni sağlık personelinin alımının yapılacağını duyurdu.
- AA
- 08.11.2021 - 19:57
- Güncelleme : 08.11.2021 - 20:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.
Gündemdeki konulara yönelik önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, sağlık personeline müjdeyi verdi.
ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURDU: 40 BİN YENİ SAĞLIKÇI ALIMI YAPILACAK
Erdoğan, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 40 bin yeni personel alımının yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:
"Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 bin yeni sağlık personeli alacağız VİDEO