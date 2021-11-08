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    40 bin yeni sağlık personeli alınacak

    40 bin yeni sağlık personeli alınacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 bin yeni sağlık personelinin alımının yapılacağını duyurdu.
    • AA
    • 08.11.2021 - 19:57
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 20:45
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

    Gündemdeki konulara yönelik önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, sağlık personeline müjdeyi verdi.

    ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURDU: 40 BİN YENİ SAĞLIKÇI ALIMI YAPILACAK

    Erdoğan, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 40 bin yeni personel alımının yapılacağını açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

    "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 bin yeni sağlık personeli alacağız VİDEO

    40 bin yeni sağlık personeli alınacak #1

    40 bin yeni sağlık personeli alınacak #2

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