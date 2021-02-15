40 ilde PKK operasyonu: 718 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, HDP yöneticileri dahil 718 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Harekete geçen ekipler, 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

HDP'Lİ İL VE İLÇE BAŞKANLARI DA GÖZALTINDA

İçişleri Bakanlığı operasyona ilişkin açıklama yaparak aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlık; adreslerdeki aramalarda çok sayıda silah, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiğini, gözaltı işlemlerinin ise devam ettiğini belirtti.