400 milyon TL'lik büyük ikramiye online bilete vurdu! Peki ikramiye sahibi nerede.. Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 400 milyon TL'nin Kolombiya'dan alınan online bilete çıktığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Gazeteci Pınar Ergüner ise konuyla ilgili yetkililerin ve gazetecilerin sessizliğine dikkat çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Bir gelenek haline gelen yılbaşı ikramiyesi çoğu kişinin hayalini süslemekte...

Milli Piyango çekilişlerinde büyük ikramiye isabet eden bilet yine tartışmaların odağında.

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından bu yıl ikramiyenin büyük olması nedeniyle kamuoyu şanslı bileti merak ediyor.

Ancak şu ana kadar biletin kime isabet ettiği net değil.

Online bilete vurdu

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin, online satılan bir tam bilete çıktığı açıklandı.

Online satılan tam bilet, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlisi oldu.

İddialar sosyal medyanın gündemi oldu

İnternetten alınan büyük ödüllü bilet için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Bilet Kolombiya'dan alındı

İddiaya göre; 400 milyon TL'lik büyük bilet, Kolombiya'dan çevrim içi olarak satın alındı.

Her sene büyük ödülün sahibi merakla araştırılırken, bu yıl kazananın Kolombiya'dan olduğu iddiası sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Henüz kesin bir açıklama olmamasına rağmen sosyal medya kullanıcıları, Kolombiya'dan alınan bileti tartışıyor.

Yetkililer ve gazeteciler sessiz

Tüm bu tartışmalar sürerken konuyla ilgili yetkili isimler ve duayen gazetecilerin sessizliği ise dikkat çekti.

TGRT Haber ekranlarında Bilmedikleriniz programında gazeteci Pınar Ergüner, konuyu mercek altına aldı.

"Herkesin konuştuğu şeyi konuşmamaları normal mi?"

"400 Milyon TL Milli Piyango talihlisi kim?" diyen Ergüner, şu ifadeleri kullandı:

Grup gazetelerinin bu kadar infial olup herkesin konuştuğu şeyi hiç görmemesi de bir tuhaf değil mi? Sonuçta gazetecilik demek Türkiye gündemini görmek demektir.

Kazananlar ikramiyeyi 1 yıl içinde alabilecek

Kazanan numaraların ibrazı için son tarih, çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir yıldır.

Bu süre içinde ibraz edilmeyen kazanan biletlerin ikramiyeleri iptal olur ve bu biletlerin sahipleri ikramiye talebinde bulunamazlar.

Kazanan biletlerin ibrazında, biletin üzerindeki bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü kontrol edilir.