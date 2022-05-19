Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki Kütüphane Söyleşileri'nde gençlerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Suriyeli sığınmacı konusu

"Osmanlı'dan bu yana Türkiye sığınmacılara kapısını her zaman açan bir ülkedir. Bu da Türkiye'nin büyüklüğünü gösteriyor. Suriyeliler için briket evler yapılıyor. İnsanca yaşayabilecekleri yerde iskan edeceğiz. Hedefimiz bu briket evlerde 1 milyon mülteciyi barındırabilmek. En fazla sığınmacı bizde var, bundan rahatsız değiliz. Avrupa sığınmacıları almıyor, onlar teröristleri alıyor."

Atatürk Havalimanı tartışmaları

"Atatürk Havalimanı'nı Türkiye'nin en büyük millet bahçesi haline getireceğiz. 29 Mayıs'ta ilk ağacı dikeceğiz."

BAE ve Suudi Arabistan'la ilişkiler

"BAE ve Suudi Arabistan ile ortak paydamız var. Düşmanınız da olsa iplikle bağı sıkı tutun, koparmayın gün olur o bağ size lazım olur. Bizim ortak paydamız var bunlar da bizim müslüman kardeşlerimiz.

Bazen aile arasında sıkıntılar olur. Biz bu sıkıntıları aştık. Gerek Suudi Arabistan'la, gerek Abu Dabi yönetimiyle bunları aşarak ticari ilişkilerimiz için adımlarımızı atıyoruz. Başlattığımız süreç Suudi Arabistan ve BAE'ye katkı sağlayacak. Gelişmeler gayet iyi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu VİDEO

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

NATO ile ilgili adımda malum bu İsveç ve Finlandiya, tüm bunlar bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar. PKK'ya YPG'ye ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar, paçavralarını köprülere asacaklar. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir teşkilatın içerisinde biz terör yardımı yapanları istemeyiz. Bunlar terör odaklarını barındıranlardır. İsveç, tam bir terör odağı, terör yuvası.

Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Yunanistan'da bunu yaşadık. Biliyoruz ki İsveç de Finlandiya da bize aynı numarayı çekecekler. Niye böyle bir gaflete düşelim. Yunanistan girdi de ne oldu. ABD, Dedeağaç'ta üs kurdu.



Kusura bakmasınlar. NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke hayır derse o ülkeyi alamazlar. NATO'ya İsveç ve Finlandiya için hayır dediğimizi ilgili arkadaşlara ilettik.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Biz bir denge politikası güdüyoruz. Ben sayın Putin'le ve Zelenskiy'le bağlarımı koparmadım"



