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- Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hava destekli operasyonda teröristler hedef alındı. Bugün etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6'ya yükseldi.
- DHA
- 05.08.2021 - 16:38
- Güncelleme : 05.08.2021 - 16:41
Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı, operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
TOPLAM SAYI 6 OLDU
Böylece bugün, Van'da 3, Mardin'de 1, Hakkari'de 2 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.