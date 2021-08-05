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    Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Hava destekli operasyonda teröristler hedef alındı. Bugün etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6'ya yükseldi.
    • DHA
    • 05.08.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 16:41
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    Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında operasyon düzenlendi.

    İçişleri Bakanlığı, operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    TOPLAM SAYI 6 OLDU

    Böylece bugün, Van'da 3, Mardin'de 1, Hakkari'de 2 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.

    Hakkari de 2 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1

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