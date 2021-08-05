Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hava destekli operasyonda teröristler hedef alındı. Bugün etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6'ya yükseldi.

Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

TOPLAM SAYI 6 OLDU

Böylece bugün, Van'da 3, Mardin'de 1, Hakkari'de 2 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.