1 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 22 bin 556 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 22 BİN 556

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıkarken, 196 kişi ise hayatını kaybetti.

"VİRÜSLER ZAMANLA DEĞİŞİME UĞRAR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Virüsler, gribe yol açan Influenza’daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19’da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 120 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 56 milyon 288 bin 895, 2. doz uygulanan aşı miktarı 50 milyon 505 bin 240, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 12 milyon 239 bin 710 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 120 milyon 516 bin 813.