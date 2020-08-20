Gara ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist, hava harekatları sonucu etkisiz hale getirildi.

Türk askerinin, hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütleri ve teröristlerle kararlı mücadelesi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgesinde hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki bölgede keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi ViDEO