Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Hakkari'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki babaevine ulaştı.

Hakkari'de görevli Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel, askeri araç kazasında şehit düşmüştü.

23 yaşındaki Ebubekir Sel'in şehadet haberi, Kahramanmaraş'taki ailesine verildi.

AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Andırın ilçesi Altınyayla Mahallesi'nde oturan aile, aldıkları haberle gözyaşlarına hakim olamadı. 6 ay önce göreve başladığı, 10 gün önce de izne geldiği belirtilen şehit Sel'in fenalaşan babası Ergül ile annesi Selma'yı, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Ailenin yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrakları asılan eve gelmeye başladı.

ŞEHİT SEL İÇİN TÖREN

Öte yandan Ebubekir Sel için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit Sel'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Duanın ardından şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Sel'in cenazesi, buradan memleketi Kahramanmaraş'a uğurlanacak; ikindide Altınyayla Mahallesi Mezarlığı’nda defnedilecek.

Hakkari'de araç kazasında şehit olan Ebubekir Sel için tören düzenlendi ViDEO